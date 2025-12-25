Der eigene Bekanntenkreis lebt über die halbe Welt verstreut? Eine neue App zeigt an, wer sich gerade in derselben Stadt befindet – und soll die Menschen wieder zusammenbringen.
Maic Mattis ist in seinem jungen Leben schon rumgekommen. Sein Abitur hat der gebürtige Stuttgarter an der Waldschule in Degerloch gemacht, anschließend studierte er in Tübingen, Mannheim und St. Gallen in der Schweiz. Ein Auslandssemester absolvierte er in Hongkong. Dort begegnete er im März 2025 mitten in der Nacht zufällig einer Freundin.