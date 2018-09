Stuttgarter Start-up bei Höhle der Löwen Wie geht es nach dem Löwen-Deal weiter für „dot on“?

Von Isabel Mayer 24. September 2018 - 10:30 Uhr

Tanja Haller, Annette Siegle und Julia Habermaier (v.l.) in der „Höhle der Löwen“. Foto: MG RTL D / Frank W. Hempel

100.000 Euro bot ihnen ein prominenter Investor in der Vox-Sendung. Er wollte 30 Prozent ihres Unternehmens. In der „Höhle der Löwen“ stimmten die Gründerinnen zu, danach haben sich die Konditionen noch einmal verändert.

Stuttgart - Erst hieß es bangen, dann hat es doch geklappt: Am Dienstag präsentierten drei Stuttgarter Gründerinnen ihr junges Unternehmen „dot on“ auf Vox. In der Gründer-Serie „Höhle der Löwen“ hofften sie auf eine Finanzspritze aus der fünfköpfigen, prominenten Jury – und die bekamen sie. Doch wie geht es nach dem Deal mit Medienunternehmer Dr. Georg Kofler jetzt weiter für das Start-up mit Sitz in Stuttgart-Feuerbach?

Mehr zum Thema

Darlehen statt Unternehmensanteile für Dr. Georg Kofler

Julia Habermaier ist mehr als zufrieden mit der Kooperation: „Er war unser absoluter Wunschlöwe“, schwärmt die dreifache Mama aus Kornwestheim, „er ist im Bereich Social Media ein toller Partner und genau darin sehen wir eine perfekte Verbindung zu ‚dot on art’.“ Die Konditionen des Deals haben sich jedoch nach den Fernsehaufnahmen der Gründer-Sendung noch einmal geändert. Zuerst einigten sich die Stuttgarterinnen und Kofler auf ein Investment von 100.000 Euro für 30 Prozent des Unternehmens. Im Nachhinein hätten sich beide Parteien dafür entschieden, dass ein langjähriger Kooperationsvertrag in Verbindung mit einem Darlehen mehr Sinn machen würde. „Darüber hinaus besteht eine enge Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Kofler“, sagt Habermaier, „das ist für uns von Vorteil weil wir weiterhin selbst über unser Unternehmen entscheiden können.“

DIY-Spaß mit bunten Punkten

Das erkämpfte Geld soll fast ausschließlich in die Produktion der bunten Klebepunkte geflossen sein, um die sich bei „dot on art“ alles dreht. Die Punkte können im übersichtlichen Terminkalender oder zum Kleben von eigenen Kunstwerken verwendet werden. Vor allem für letzteres würden sich die neugewonnenen Kunden interessieren: „Seit der Ausstrahlung von ‚Die Höhle der Löwen’ haben wir täglich fast hundertmal so viele Kunden wie davor.“

Julia Habermaier, Annette Siegle und Tanja Haller haben damit einen großen Schritt auf ihrer Zielgeraden gemacht. Für die Zukunft haben sie sich vorgenommen, möglichst viele Menschen für ihre Klebekunst zu begeistern: „Ein Wandplaner kann nämlich schön und flexibel sein und unsere Poster sind eine schöne ‚do it yourself’-Beschäftigung“, sagt Habermaier. Das Kleben mache eben Spaß.