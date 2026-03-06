Stuttgarter Stalking-Fall: „Sie würden das Leben der Frau ruinieren“ – Täter kommt in die Psychiatrie

Mail, Todesdrohungen auf X und Besuche an der Wohnungstür – eine junge Mutter aus Stuttgart lebt eineinhalb Jahre in Angst. Warum hat der Täter sie trotz Verbots so lange gestalkt?
Es ist für die psychische und körperliche Gesundheit von Anna S. (Namen geändert) vermutlich unerheblich, aus welchen Gründen Boris L. gehandelt hat. Warum er sie und ihren Freundes- und Kollegenkreis mit Anrufen, Mails, über Whatsapp, in Tweets auf der Online-Plattform X und in direkten Konfrontationen verfolgt und bedroht hat. Ob er das in krankhaften Wahn oder aus krimineller Energie getan ist, ändert nichts an der Angst, die der 39-jährige Angeklagte der jungen Mutter über gut einhalb Jahre eingejagt hat. Ruhe vor seinen Attacken hatte sein Opfer erst, als Boris L. im August letzten Jahres festgenommen und vorerst in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht wurde. Dennoch. Es sei noch nicht wieder wie früher, hatte die Frau bei ihrer Zeugenaussage gesagt.