Stuttgarter Stadträtin gibt Mandat ab: Grüne Alicia Böhm rechnet mit Partei ab

1 Sagt den Grünen und dem Gemeinderat servus: Die Kurzzeit-Stadträtin Alicia Böhm. Foto: Grüne Jugend

Erst im Juni war die frühere Sprecherin der Grünen Jugend auf einem guten Listenplatz in den Gemeinderat gewählt worden, nun wirft sie hin.











Auch in der Landeshauptstadt gibt es nun einen Rücktritt bei der Grünen Jugend. Die frühere Sprecherin Alicia Böhm, die von der Ökopartei bei der Kommunalwahl am 9. Juni auf den sicheren Listenplatz 3 angetreten war, ist aus der Partei ausgetreten und hat ihr Stadtratsmandat niedergelegt. Das teilten die Fraktionssprecher Petra Rühle und Björn Peterhoff per Pressemitteilung mit.