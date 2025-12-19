Stuttgarter Stadträte entscheiden: Drei Schulen gerettet – viele weitere müssen auf Sanierung warten

In ihrer Marathonsitzung zum Doppelhaushalt 2026/27 haben die Gemeinderäte mehrere Schulen gerettet, die eigentlich schon auf der Streichliste standen.
Drei Schulfamilien können aufatmen: Im Rahmen der Haushaltsverabschiedung beschloss der Gemeinderat, dass folgende Schulen nun doch bald an die Reihe kommen: Der Schulstandort Stammheim (Grundschule, Park-Realschule), das Wilhelms-Gymnasium in Degerloch und das Modulschulzentrum Filder haben es von der ursprünglich von der Verwaltung vorgelegten Streichliste des Sparhaushaltes zurück in den Kreis derer geschafft, für die Gelder da sind.