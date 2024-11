Stuttgarter Stadtbibliothek leuchtet: Blau ist die Farbe der Kinderrechte

1 Zweieinhalb Stunden lang blau: die Stadtbibliothek. Foto: Jan Sellner

Der Tag der internationalen Kinderrechte war auch in Stuttgart nicht zu übersehen. Die Stadtbibliothek setzte am Mittwochabend ein Leuchtzeichen. Und auch in der City stach ein Gebäude heraus.











Auch wenn die Stadtbibliothek beim Pariser Platz längst eingekastelt ist, stach sie am Mittwochabend hervor. Das lag an der Farbe: Der von dem koreanischen Architekten Eun Young Yi entworfene Bücherwürfel erstrahlte von 19 bis 21.30 Uhr in blau – der Farbe des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Weltweit werden am 20. November markante Gebäude in blau getaucht als Zeichen dafür, dass die in der UN-Kinderrechtskonvention niedergeschriebenen Kinderrechte universal gültig sind. In Deutschland beteiligten sich nach Angaben des Stadtpalais außer Stuttgart rund weitere 40 Städte und Gemeinden an der Aktion #Turntheworldblue.

Das Stadtpalais selbst hatte tags zuvor zusammen mit Kinderbüro, Jugendamt, Unicef, Stadtjugendring, Terre des hommes, Kinderschutzbund, Welthaus Stuttgart, Spielhaus Unterer Schlossgarten, Jugendhaus-Gesellschaft, Junges Schloss und Kindermuseum mit einem Aktionstag für die Kinderrechte geworben. Damit sollte auch an die Gründung des Stuttgarter Kinderbüros vor 20 Jahren erinnert werden. Kitas und Grundschulen waren aufgerufen, Bilder zu Kinderrechten zu malen. Eine Kinder- und Jugendjury im Stadtpalais würdigte die Einsendungen. Blau beleuchtetes Gebäude zwischen Lautenschlager- und Stephanstraße Foto: Jan Sellner Die Stadtbibliothek war am Mittwochabend aber nicht das einzige blaue Gebäude in der Innenstadt. Ein großes Gebäude zwischen Lautenschlager- und Stephanstraße, das unter anderem die Hochschule für angewandtes Management und das Zeiss-Vision-Center beherbergt, war ebenfalls blau beleuchtet. Ein Zufall? Wenn, dann ein schöner.