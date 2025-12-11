Das Stuttgarter Stadtbahnnetz soll wachsen. Die Pläne für die neue Strecke nach Hausen und Ditzingen werden im Januar diskutiert - womöglich hinter verschlossenen Türen.
Das Stuttgarter Stadtbahnnetz soll weiter wachsen. Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) benötigen wegen der steigenden Zahl an Stadtbahnen dringend einen vierten Betriebshof zum Abstellen und Reinigen der Fahrzeuge. Die entsprechenden Pläne sollen nun die nächste Hürde nehmen. Dabei geht es um den Neubau des Betriebshofs an der Gemarkungsgrenze zu Ditzungen und der dazugehörigen neuen Stadtbahnstrecke, die das Gewerbegebiet Weilimdorf, den Stadtteil Hausen sowie das Gewerbegebiet Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) erschließt.