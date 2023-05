1 25 Polizeibeamte und drei Staatsanwälte durchsuchen Niederlassungen an mehreren Orten in Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz. (Symbolbild) Foto: /Silas Stein

Jahrelange Ermittlungen und Razzien in einem ungewöhnlichen Umfeld: Die Staatsanwaltschaft Stuttgart untersucht derzeit gleich zwei große Fälle. In beiden sollen Krankentransportunternehmen hohe Summen ergaunert haben. Doch was steckt dahinter?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Drei Jahre lang ermitteln Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt, bevor sie zuschlagen. Im März dieses Jahres bekommen mehrere Firmen und ihre Tochterunternehmen, die im Krankentransport tätig sind, Besuch. 25 Polizeibeamte und drei Staatsanwälte durchsuchen Niederlassungen an mehreren Orten in Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz. Der Vorwurf: gewerbsmäßiger Betrug im Gesundheitswesen in Millionenhöhe.