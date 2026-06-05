Stuttgarter Sportwagenhersteller: Porsche-Mitarbeiter verlieren Steuervorteil – Unternehmen hilft

Durch den Wegfall der Erfolgsbeteiligung verlieren viele Porsche-Beschäftigte den Steuervorteil ihres Jobrads. Die Firma hilft ihnen nun bei der Begleichung der Raten.
Ein Teil der Porsche-Mitarbeiter muss wegen der ausgefallenen Erfolgsbeteiligung des Unternehmens unerwartet hohe Steuer- und Abgabenlasten tragen. Betroffen sind Beschäftigte, die über den Arbeitgeber beim Freiburger Leasinganbieter Jobrad ein Fahrrad geleast haben und die Raten über eine besondere Form der Entgeltumwandlung finanzieren. Um die finanzielle Belastung zeitlich zu strecken, bietet Porsche den Beschäftigten Unterstützung an.