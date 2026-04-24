Die Porsche AG hat aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage die Sonderzahlung für die Beschäftigten gestrichen. Für den Betriebsrat ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Der Betriebsrat der Stuttgarter Porsche AG will die Entscheidung des Vorstands, den Bonus für 2025 komplett zu streichen, nicht hinnehmen. „Die Entscheidung, die Sonderzahlung nicht zu gewähren, ist bereits letztes Jahr vom Vorstand einseitig getroffen worden“, erklärte eine Sprecherin des Gremiums unserer Zeitung. „Für den Gesamtbetriebsrat der Porsche AG ist das Thema jedoch weiterhin auf der Agenda.“