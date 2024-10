Stuttgarter Sportwagenbauer: Gewinn von Porsche bricht ein

1 Porsche kämpft unter anderem mit schwachen Geschäften in China. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Sportwagenbauer kämpft unter anderem mit schwachen Geschäften in China. Nun hofft Porsche auf ein starkes Jahresende.











Der Sportwagenbauer Porsche AG will nach einem holprigen dritten Quartal mit einem Endspurt noch seine Jahresziele schaffen. „Wie erwartet ist das dritte Quartal das schwächste des Geschäftsjahres 2024“, sagte Finanzvorstand Lutz Meschke laut Mitteilung am Freitag. Die schwierige Wirtschaftslage unter anderem in China sowie die vielen Modellwechsel schlugen sich in den drei Monaten Juli bis September in den Geschäften nieder. Der Umsatz nach neun Monaten stand 5,2 Prozent niedriger bei 28,6 Milliarden Euro, das operative Ergebnis fiel um 26,7 Prozent auf 4,04 Milliarden Euro. Die Rückgänge vergrößerten sich damit zum Zeitraum der ersten sechs Monate. Der Gewinn je im Dax gehandelter Vorzugsaktie rutschte um fast 30 Prozent auf 3,04 Euro ab.