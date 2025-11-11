Stuttgarter Sportgespräch: Vier Olympia-Stars begeistern das Publikum

Was für ein unterhaltsamer Abend! Kristina Vogel, Verena Bentele, Markus Wasmeier und Jens Weißflog sorgen für das kurzweiligste Stuttgarter Sportgespräch, das es je gab.
Die Geschichte des Stuttgarter Sportgesprächs ist reich an gewichtigen Themen, tiefgründigen Diskussionen, prominenten Gästen. Vorneweg zu nennen ist Thomas Bach, der als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees 2023 die Frage beantworten sollte, wie (un)politisch der Sport ist. Zuvor hatten auch schon der Ausverkauf der Werte, Doping, das Feigenblatt Fairplay oder der vergebliche Versuch Deutschlands, Olympische Spiele auszurichten, auf der Tagesordnung gestanden. Nun, bei der 20. Auflage des Sportgesprächs, ist alles ein bisschen anders gewesen: Noch nie waren die Teilnehmer so hochdekoriert, nie war eine Runde unterhaltsamer. Das Publikum? Dankte mit stehenden Ovationen. Auch das war eine Premiere.