Stuttgarter Spielhaus geschlossen: Wie geht es weiter mit der Kreativwerkstatt für Kinder im Schlossgarten?

Noch eine Baustelle im Unteren Schlossgarten: Kinder und Familie können sich im Spielhaus nicht mehr kreativ austoben, es wird saniert. Ein Umzug steht an.
Der Untere Schlossgarten ist das Stuttgarter Naherholungsgebiet schlechthin, nicht nur wenn die Sonne scheint. Joggingstrecke, Liegewiese, Verkehrserziehungsstätte, Tischtennis, Grill-Location, Spieltreffpunkt nicht nur, aber vor allem auch im Spielhaus der Jugendhaus-Gesellschaft. Schon in den Sommerferien hat sich dort aber einiges geändert: Am Grillplatz gibt es keine Snacks und keine Getränke mehr zu kaufen. Und das Spielhaus ist geschlossen, weil es saniert werden muss.