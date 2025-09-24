Stuttgarter Spielhaus geschlossen: Wie geht es weiter mit der Kreativwerkstatt für Kinder im Schlossgarten?

Noch eine Baustelle im Unteren Schlossgarten: Kinder und Familie können sich im Spielhaus nicht mehr kreativ austoben, es wird saniert. Ein Umzug steht an.

Der Untere Schlossgarten ist das Stuttgarter Naherholungsgebiet schlechthin, nicht nur wenn die Sonne scheint. Joggingstrecke, Liegewiese, Verkehrserziehungsstätte, Tischtennis, Grill-Location, Spieltreffpunkt nicht nur, aber vor allem auch im Spielhaus der Jugendhaus-Gesellschaft. Schon in den Sommerferien hat sich dort aber einiges geändert: Am Grillplatz gibt es keine Snacks und keine Getränke mehr zu kaufen. Und das Spielhaus ist geschlossen, weil es saniert werden muss.

Der auch bei nicht ganz so gutem Wetter gern genutzte Grillplatz im Unteren Schlossgarten ist in gewisser Weise seit 2021 Teil eines Dauerbauprojekts. Im Juni 2021 war bei einem heftigen Gewittersturm ein Baum auf den alten Kiosk-Pavillon gestürzt. Dort hatten Grillplatz-Nutzer immer Getränke, Snacks, Eis oder auch mal Grillwürste kaufen können, wenn die mitgebrachten Sachen nicht gereicht haben oder schlicht vergessen worden waren. Der Kiosk musste abgerissen werden, mobile Toiletten und Foodtrucks halfen seitdem.

Der neue Kiosk wird endlich gebaut, hätte eigentlich jetzt im September eröffnet werden sollen. Aber es gab auch bei diesem vergleichsweise kleinen Bauprojekt Verzögerungen, der Kiosk wird erst 2026 fertig. Für diesen Sommer war also wieder ein Imbisswagen als Ersatz vor Ort und hätte dort eigentlich noch stehen sollen. Jetzt gab es an dem Wagen aber einen technischen Defekt, der offenbar auch nicht problemlos repariert werden konnte – und der Imbisswagen musste weg. Seitdem gibt es dort keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Und ändern wird sich das auch erst mit der Eröffnung des neuen Kiosks hoffentlich zu Beginn der Saison 2026.

Die Ferienbetreuung im Spielhaus bleibt geschlossen

Das Spielhaus Unterer Schlossgarten ist seit Jahrzehnten eine feste Institution, wenn es um kreative Angebote für Kinder geht, gerade auch in den Ferien und an vielen Wochenenden. Allerdings ist das Spielhaus auch in die Jahre gekommen. Jetzt hat sich im Stadtteil – der Untere Schlossgarten ist Teil des Ost-Stadtteils Stöckach – die Möglichkeit für eine Interimslösung ergeben, das Spielhaus selbst ist seit dem Ende der Ferienbetreuung geschlossen.

Die kreativen Angebote im Spielhaus sind bei Kindern und Familien beliebt. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Das Spielhaus wird in die Metzstraße 26 ganz in der Nähe des Parks der Villa Berg umziehen. Dort war bis Ende Juni das Stadtteil- und Familienzentrum der Gemeinwesenarbeit am Stöckach untergebracht. 19 Jahre lang war das Zentrum dort und hat den Stadtteil und vor allem auch das Sanierungsgebiet mitgestaltet und geprägt, der Ort ist also im Stuttgarter Osten bekannt. Im Neubauprojekt der SWSG am Stöckachplatz auf dem Areal der ehemaligen Hauswirtschaftlichen Schule entstehen zurzeit Räume für ein neues Stadtteilhaus, das im März 2026 unter neuer Trägerschaft eröffnet werden soll. In der Metzstraße ist also Platz für das Spielhaus-Team und die Kinder frei geworden.

Was genau im Spielhaus im Schlossgarten alles gemacht werden muss und wie lange die Sanierung dauern wird, ist noch in der Findungs- und Planungsphase. Auch am neuen Spielangebot in der Metzstraße arbeitet das Team noch. Spielangebote für Kinder im Stuttgarter Osten gibt es vom Spielhaus aber trotzdem. Zum Beispiel an diesem Freitag, 26. September, wenn der Abschnitt der Landhausstraße 115 - 117 vor der Grund- und Werkrealschule Ostheim zur temporären Spielstraße wird. Dort kann von 14 bis 18 Uhr gespielt werden, der Straßenabschnitt ist von 12:30 bis 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. Und auch beim Stöckachfest am Samstag, 27. September auf der Westwiese im Park der Villa Berg wird es von 14 bis 19 Uhr Spielangebote vom Spielhaus geben.