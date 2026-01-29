Stuttgarts Spardiktat trifft die Margarete-Steiff-Schule. Die Entscheidung, Klassenassistenzen nicht mehr zu finanzieren, wird für die Stadt teuer werden, befürchtet Viola Volland.
Dass gespart werden musste und muss, ist angesichts der großen Finanzierungslücke wegen des Rückgangs bei den Gewerbesteuereinnahmen keine Frage. Doch nun zeigt sich, was passiert, wenn Budgets gekürzt werden, ohne die Folgekosten zu bedenken. Im Fall der Klassenassistenzen an der Margarete-Steiff-Schule muss man sagen: So spart die Stadt nicht, so zahlt sie drauf.