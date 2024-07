Stuttgarter Spanier blickt auf EM-Finale: Der spanische Wirt hat ein gutes Gefühl für seine Mannschaft

España se proclama campeona de Europa! Der Wirt Juan Blanco del Rio glaubt fest daran, dass Spanien am Sonntag das Finale der Europameisterschaft gegen England gewinnt. Dieses Spiel wird sich der 52-Jährige endlich auch mal anschauen. Der gebürtige Spanier, der mit 20 Jahren seine Karriere als Gastronom in Stuttgart mit einem Billardcafé begann, führt das Restaurant José y Josefina – und das hat er seit Start der EM zur fußballfreien Zone ohne Fernsehgerät erklärt. „Wir haben höchstens hinter der Theke mal aufs Handy geschaut“, sagt er.

Am Sonntag aber verlässt er seinen normalen Arbeitsplatz. Dann geht’s ins Classic Rock Café zu seinem Bruder David Blanco del Rio, der ebenfalls Gastronom ist. Beide haben das Musikcafé erst über Jahrzehnte an der Eberhardstraße geführt und sind dann ins frühere Cantina beim früheren Friedrichsbau Varieté gezogen. Auf drei Leinwänden wird das Finale unterhalb des Palasts der Republik übertragen. „Es sind schon alle 250 Plätze reserviert“, berichtet Blanco del Rio. Die spanische Community will hier den Titel feiern.

Weil die Spanier im Turnier so gut gespielt haben, glaubt der 52-Jährige fest an einen 2:1-Sieg gegen England. Zum Thema Hand sagt er: „Ich versteh’ nicht, warum der Schiedsrichter nicht das Video angeschaut hat, das hätte die Diskussion entzerrt.“ Und zum Spieler Marc Cucurella mit dem Lockenkopf erklärt der Gastronom: „Es war nicht sehr fair, wie er in München ausgepfiffen wurde – er hätte sich in den Fernsehinterviews aber wehmütiger ausdrücken müssen.“

Sein Vorschlag für künftige Veranstaltungen von in.Stuttgart

Die EM-Tage in Stuttgart waren für ihn eine ganz tolle Zeit. In seinem spanischen Restaurant José y Josefina seien immer wieder spanische Fans gewesen, die von weither anreisten. „Diese Begegnungen waren sehr schön“, sagt Juan Blanco del Rio. Für seine Gastrokollegen der Fanzone sei es besser gewesen, hätten die Deutschen die Spanier aus dem Turnier gekickt. Nun klagen viele über Verluste.

Blanco 8 Rio hätte die Sache anders geregelt. Darüber könnte man für die Zukunft nachdenken: „Man lässt nur mit der Karte zahlen, dann weiß man genau, was konsumiert wird – und am Ende bekommt in.Stuttgart von den Einnahmen einen festgelegten Prozentsatz.“ Mit dieser Regelung hätte man den Streit verhindern können, glaubt der spanische Schwabe.