Stuttgarter Sommergastro: Skybeach in die Saison gestartet – mit funktionierenden Aufzügen

Zwei Sommer lang mussten die Besucher von Stuttgarts höchster Strandbar Treppen steigen. Nun sind die Aufzüge repariert – pünktlich zum Saisonbeginn.
Direkt vom Bahnhof kommen die zwei Herren, ihr erster Stop in der Stadt: der Skybeach. Zwei Spritz bestellen sie sich am frühen Abend. „Hier fühlt es sich an wie Urlaub“, sagt einer. Rund 100 Tonnen feinen, hellen Sand hat Lothar Müller wieder auf der Parkfläche verteilt, fast 30 Palmen stellte er auf, Dutzende Liegestühle und die Himmelbetten mit den weißen, im Wind flatternden Stoffdächern, die reserviert werden können. Es ist seine 22. Saison auf dem obersten Stockwerk des Kaufhof-Parkhauses, 25 Meter über der Königstraße. Neue Drinks hat der Skybeach-Betreiber auf der Karte, darunter viele Spritzvarianten und italienische Aperitifs wie Negroni. Aber für gesundheitsbewusste Gäste hat er ebenfalls etwas Neues im Programm.