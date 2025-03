Stuttgarter Solo-Tanz-Theater-Festival: Internationale Tanzschaffende in Höchstform

1 Der Tanz der Kanadierin Béatrice Larrivée hat die Jury überzeugt. Foto: Solo-Tanzfestival/Jo Grabowski

Beim Finale des 29. Stuttgarter Solo-Tanz-Theater-Festivals im Treffpunkt Rotebühlplatz haben am Sonntag internationale Tanzschaffende aus den USA, Italien, Kanada, Spanien und Taiwan unterschiedliche Positionen präsentiert – zwischen Gefühl und Intellekt.











Laut lärmt eine E-Gitarre, untermalt von elektronischen Beats, im Hintergrund monotones Rufen: Düster ist die Klanglandschaft für die Tänzerin Marie Laure Mendana Assogo im Stück „Unspoken Queens“, das als erstes von insgesamt acht Arbeiten am Finaltag des 29. Stuttgarter Solo-Tanz-Theater-Festivals zu sehen war. Assogo ist mit ihrem Choreografen Charly Mintya aus Kamerun zum Treffpunkt Rotebühlplatz gereist, um hier ihre feministische Miniatur zu zeigen. Mintya und Assogo wollen „Frauen in der Geschichte würdigen“ und „dazu inspirieren, ihren Platz in der Gesellschaft einzunehmen“, erklärt die Festivalbroschüre. Ein großer Anspruch, doch die Idee überträgt sich tatsächlich in Assogos Tanz. Anmutig rollt sie Handgelenke und Schultern, bewegt sich anfangs zögernd durch die fast brutale Geräuschkulisse. In einer kurzen Passage ohne Musik liefert Assongos Atem den Rhythmus für ihre isoliert zuckenden Glieder, als verselbstständige sich der Körper gegen den Willen der Tänzerin, die den Impulsen folgen muss. In der stärksten Sequenz zum Schluss steht Assongo wie ein bedrohlicher Geist in einem Rahmen aus rotem Licht. Zu synthetisch verfremdeten Gesängen und metallisch stampfendem Rhythmus bewegt sie sich mit stolz erhobener Kinnlinie und weit ausholenden Armschwüngen, als gehöre der anfangs so feindliche Raum nun ihr.