Stuttgarter Solist nominiert: Gelingt Gabriel Figueredo der Sprung zum Tänzer des Jahres?

1 Gabriel Figueredo ist einer von acht Nominierten, die um die Auszeichnung zum Tänzer des Jahres konkurrieren. Foto: Stuttgarter Ballett

Das Publikum ist gefragt, wenn die Zeitschrift „Dance Europe“ den Tänzer des Jahres kürt. In die Auswahl geschafft hat es Gabriel Figueredo, Erster Solist des Stuttgarter Balletts.











Im November 2023 durfte sich Elisa Badenes über diese Auszeichnung freuen: Damals war die Erste Solistin des Stuttgarter Balletts von der Leserschaft des englischen Fachmagazins „Dance Europe“ unter zehn Nominierten zur Tänzerin des Jahres gewählt worden. Nun könnte ihrem Kollegen Gabriel Figueredo derselbe Sprung gelingen. Der Brasilianer, der seit dieser Spielzeit an der Spitze des Stuttgarter Balletts tanzt, wurde in der Kritikerumfrage der in London basierten Zeitschrift neben sieben weiteren Kandidatinnen und Kandidaten zu einem der Tänzer des Jahres nominiert.