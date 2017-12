Stuttgarter Silvesterparty verlegt Von der Wolke unter die Erde

Von Uwe Bogen 16. Dezember 2017 - 18:48 Uhr

DJane Alegra Cole legt an Silvester in der Safebar Jigger & Spoon im Hospitalviertel auf. Foto: Goran Nitschke

Bauprüfer der Stadt verhindern, dass an Silvester im neuen Luxusturm Cloud No. 7 mit DJane Alegra Cole gefeiert werden kann. Die Veranstalter haben rasch Ersatz gefunden: Von der Wolke geht’s unter die Erde – in die neue Safebar Jigger & Spoon im Hospitalviertel.

Stuttgart - Von einem Hochhaus, das anscheinend noch nicht sicher genug ist, zieht die Silvesterparty nun unter die Erde in einen früheren Tresor: Weil die Bauprüfer der Stadt Stuttgart noch immer kein grünes Licht für das neue Hotel im Luxusturm Cloud No.7 im Europaviertel gegeben haben, verlegt Veranstalterin Sandra Vogelmann die Feier zum Jahreswechsel in die Safebar Jigger & Spoon im Hospitalviertel. Seit Samstagabend steht der Ersatzort fest. „Das ist ein sehr cooler und edler Untergrund“, findet DJane Alegra Cole, die bei der Party gegen 23 Uhr auflegen wird. „Ich freue mich auf die neue Location sehr“, sagt sie, „weil ich schon sehr viel Gutes darüber gelesen und gehört habe.“

Mehr zum Thema

Kein grünes Licht aus dem Rathaus

Das Steigenberger-Hotel Jaz in the City darf in dem markanten Gebäude noch nicht losjazzen. Noch immer warten die Betreiber auf grünes Licht des städtischen Baurechtsamtes. Um Planungsklarheit zu schaffen, wurden alle geplanten Veranstaltungen bis Ende des Jahres abgesagt beziehungsweise verlegt. Erst am Freitag hat davon Sandra Vogelmann, die Veranstalterin der im Turm geplanten Silvesterparty, erfahren. Am Samstagabend konnte sie einen Ersatzort präsentieren: Es geht zwei Stockwerke unter den Erdboden – in die Ende Oktober eröffnete Bar Jigger & Spoon. Die Stahlwände sind 90 Zentimeter dick – drinnen im Tresor sieht’s trotzdem behaglich aus wie in einem Kaminzimmer. Eine der ungewöhnlichsten Cocktailbars von Stuttgart weiß aus eigener Erfahrung, wie lang die Behördenlaufzeit sein kann. Wochenlang hatte man auf grünes Licht aus dem Rathaus warten müssen – dann war der Andrang enorm.

Oben an der Gymnasiumstraße muss man für Jigger & Spoon klingeln. Wer reingelassen wird – über eine Kamera sehen die Wirte, wer da steht –, läuft durch einen Gang zu dem Aufzug. Und runter geht’s, wo die Tresortür immer offen steht, was eine der Voraussetzungen für die Erlaubnis des Amts für öffentliche Ordnung war. Der Jigger ist ein Messbecher zum richtigen Dosieren und der Spoon der Löffel. Jetzt wird „gejiggert“, wo einst Gold und Geld lag.

Eintrittspreis nun günstiger

Der Eintrittspreis für die Silvesterparty beträgt 100 Euro, inklusive einem Büfett und Getränken – und ist damit billiger als in der Cloud No. 7. Wer nicht an den Feierort umziehen will, kann bei Veranstalterin Sandra Vogelmann stornieren. Die Stuttgarter DJane Alegra Cole legt gegen 23 Uhr auf. Ob sie enttäuscht ist, dass nichts aus ihrem Auftritt auf Wolke 7 wird? „Nein, mir kommt es auf die Gäste an“, sagt sie, „das ist mir das Wichtigste und die Stimmung.“ Da sie das ganze Jahr unterwegs sei, freue sie sich sehr, in ihrer Heimat an Silvester auflegen zu können. Weitere Infos zur Kartenrückgabe oder zur Neubestellung von Karten per E-Mail an: sv@pr-events-stuttgart.de.