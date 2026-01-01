Stuttgarter Silvesterlauf: Silvesterlauf begeistert Schülerinnen und Schüler

Laufen, lachen, anfeuern – der Stuttgarter Silvesterlauf 2025 war auch für viele Schülerinnen und Schüler ein sportliches Highlight zum Jahresende. Wir haben die Bilder.

Zum Jahresabschluss herrschte wieder sportliche Stimmung rund um den Stuttgarter Fasanengarten: Beim diesjährigen Stuttgarter Silvesterlauf gingen zahlreiche Schülerinnen und Schüler an den Start und sorgten für einen gelungenen sportlichen Ausklang des Jahres. Bei kühlen, aber trockenen Bedingungen starteten die jungen Läuferinnen und Läufer um 13 Uhr auf die 2,3 Kilometer lange Schülerstrecke, angefeuert von Eltern und vielen Zuschauerinnen und Zuschauern am Streckenrand.

Sportlicher Höhepunkt des Jahres Der Silvesterlauf gilt seit Jahren als fester Bestandteil des sportlichen Kalenders in Stuttgart – und gerade für den Nachwuchs ist der Lauf eine besondere Gelegenheit, Teamgeist und Freude an Bewegung zu erleben. Neben dem sportlichen Ehrgeiz stand auch diesmal der gemeinsame Spaß im Vordergrund. Viele Schulen nutzten die Veranstaltung, um mit ihren Laufgruppen teilzunehmen oder sportliche Projekte des Jahres abzuschließen.

Im Ziel erwarteten die Teilnehmenden nicht nur Applaus, sondern auch Medaillen, warme Getränke und die Gewissheit, das Jahr mit einer beachtlichen Leistung beendet zu haben.

Alle Impressionen vom Lauf gibt es in unserer Bildergalerie.