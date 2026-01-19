Stuttgarter Schulen verunsichert: Stadt spart bei Schulreinigung – verdrecken die Klassenzimmer künftig?

Stuttgart spart – auch bei der Schulreinigung. Es geht um 600 000 Euro jährlich. Das löst an manchen Schulen große Befürchtungen aus. Was konkret geplant ist.
An vielen Stuttgarter Schulen gibt es derzeit zwei große Themen, die nichts mit Pädagogik zu tun haben: Zum einen sind da die bisher ungeklärten Einbrüche über die Weihnachtsferien. 13 Schulen sind davon betroffen. Zum anderen hat eine jüngst beschlossene Einsparmaßnahme der Stadt große Verunsicherung und jede Menge Befürchtungen ausgelöst: die Kürzung des jährlichen Reinigungsbudgets im Rahmen der Haushaltsberatungen.