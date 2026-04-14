Stuttgarter Schüler beim Austausch: Mit dem Tuk-Tuk zur Schule, dann wird gebetet

Viele Stuttgarter Schulen ermöglichen Schüleraustausche. Wie ist es wirklich, einige Wochen in einem anderen Land und in einer Gastfamilie zu leben?
Neugier auf den Alltag in einem anderen Land, mal in die Schulgemeinschaft auf einem anderen Kontinent schnuppern, fremde Länder, andere Kulturen, andere Sitten und Bräuche kennen lernen – Erfahrungen, die von keinem Schulbuch weitergegeben werden können und nur im direkten Austausch erlebbar sind. Das sind einige der Gründe, warum sich viele Schülerinnen und Schüler in Stuttgart für einen Schüleraustausch entscheiden.