Stuttgarter Schlossplatz: Zehntausende bei Demonstration gegen Zusammenarbeit mit AfD

Am Samstagnachmittag versammeln sich Zehntausende Demonstranten auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Sie protestieren gegen einen Rechtsruck in der Politik. Die Veranstalter vom BUND sprechen von 44 000 Teilnehmern.

Am Samstagnachmittag haben sich Zehntausende auf dem Stuttgarter Schlossplatz versammelt, um gegen Rechts zu demonstrieren. Unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer“ wollen die Beteiligten „ein Zeichen für Demokratie, Zusammenhalt und den Schutz unserer Lebensgrundlagen“ setzen. Dabei spielten auch die Geschehnisse im Bundestag in der vergangenen Woche eine große Rolle – allen voran die Entscheidung von CDU-Chef Friedrich Merz, mit den Stimmen der AfD eine Verschärfung der Migrationspolitik zu erreichen.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Baden-Württemberg, der unter anderem zur Demonstration aufgerufen hatte, sprach von 44 000 Teilnehmern. Die Polizei Stuttgart äußerte sich zu den Zahlen zunächst nicht.

Bündnis aus mehr als zwanzig Organisationen rief zur Demo auf

Zur Demonstration aufgerufen hatte ein Bündnis aus mehr als zwanzig Organisationen und Verbänden, darunter der BUND Baden-Württemberg, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Verdi, IG Metall, die evangelische und die katholische Kirche sowie das Bündnis Demokratie und Menschenrechte. Rednerinnen und Redner wiesen auf die Bedeutung von Menschenrechten hin und sprachen sich für Zusammenhalt und den Schutz der Demokratie aus.

Dass ausgerechnet die Naturschutzorganisation BUND zur Demonstration gegen den Rechtsruck aufgerufen hatte, erklärte BUND-Landessvorsitzende Sylvia Pilarsky-Grosch so: „Nur im Rechtsstaat können Umwelt und Natur geschützt werden.“ Durch den Rechtspopulismus und die Missachtung des Rechtsstaats seien die Würde des Menschen und seine Lebensgrundlage massiv bedroht.

„Wir leben am Ende des Tages immer noch in einer Gesellschaft, in der man sich eher die Frage stellt, wie man rechtsextreme Wähler zurückgewinnt, als zu fragen, wie man Betroffene von Rechtsextremismus schützen kann“, sagte Furkan Yüksel, der als Bildungsreferent zu Antisemitismus und Rassismus arbeitet. Er fügte hinzu: „Das muss sich ändern.“

Auch Vertreter der Kirchen äußerten sich auf der Bühne. „Unser Kreuz hat keine Haken“, sagte Karin Schieszl-Rathgeb, Ordinariatsrätin Diözese Rottenburg-Stuttgart. „Als Christinnen und Christen sagen wir klar: Fremdenhass, Rassismus und Antisemitismus haben keinen Platz in unserer Gesellschaft.“

Angemeldet hatte der BUND 3000 Teilnehmer. „Wir haben über die Woche hinweg viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt die BUND-Landessvorsitzende Sylvia Pilarsky-Grosch am Rande der Demonstration zu unserer Zeitung. Aber dass es so viele würden, damit konnten sie nicht rechnen. „Den Menschen ist wichtig, Zusammenhalt zu spüren“, sagte sie.