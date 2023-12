Stuttgarter Schlossplatz: Warum das Riesenrad nicht fuhr – und wann es wieder stillsteht

1 Vor allem bei Nacht ist das Riesenrad ein Hingucker (Archivbild). Foto: IMAGO/Wilhelm Mierendorf/IMAGO

Vor allem wenn es dunkel wird, ist das Riesenrad auf dem Ehrenhof vor dem Neuen Schloss in Stuttgart ein wahrer Hingucker. Doch zu Wochenbeginn stand es still. Warum? Und dreht es sich wieder?











Wer am Montag- oder Dienstagabend nach Stuttgart kam, um eine Runde mit dem Riesenrad zu drehen, der hatte Pech. Denn an diesen Tagen stand das „Sky Lounge Wheel“ im Ehrenhof des Neuen Schlosses still. Am Mittwoch drehte sich das 58 Metern Hohe und 400 Tonnen schwere Fahrgeschäft von Betreiber Oscar Bruch indes wieder. Ein technischer Defekt zum Wochenstart? Keineswegs, sagt Wiebke Bruch, Tochter des Betreibers von insgesamt drei Riesenrädern und zuständig für die Attraktion in Stuttgart: „Von unserer Seite ist alles gut, da muss sich keiner Sorgen machen.“ Aber woran lag es dann?