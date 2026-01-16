Stuttgarter Schlossplatz: Klagen über schlecht beleuchteten Platz – kommt bald Besserung?

Der Stuttgarter Schlossplatz gilt als die gute Stube der Landeshauptstadt. Doch vielen Menschen kommt es dort bei Nacht sehr dunkel vor. Sie liegen damit nicht falsch.
Die Debatte um das 470 000 Euro teure Stuttgart-Sign, das als Fotomotiv für Touristen dienen soll, erhitzt nach wie vor die Gemüter. An Kopfschütteln und auch Gegenvorschlägen fehlt es nicht. Bei manchen geht es dabei auch um einen Eindruck, dessen sie sich nicht erwehren können. Im wahrsten Sinne dreht es sich um die Frage, ob die Stadt sich anderweitig ins rechte Licht setzt.