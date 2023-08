1 Die genauen Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden. (Symbolfoto) Foto: imago images/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Polizisten werden am Schlossplatz auf einen Konflikt zwischen mehreren Personen aufmerksam, bei dem ein 22-Jähriger verletzt wird. Im Rahmen einer Fahndung werden mehrere Tatverdächtige vorläufig festgenommen.









Ein 22-Jähriger ist am Donnerstagabend am Schlossplatz in Stuttgart-Mitte bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen verletzt worden, das berichtet die Polizei. Beamte, die in der Nähe unterwegs waren, bemerkten gegen 21 Uhr den Konflikt. Kurz darauf flüchteten die Beteiligten.