Ein 25 Jahre alter Mann hatte am Samstag im Stuttgarter Schlossgarten ein ungewöhnliches Erlebnis: Er wurde von einem Fremden freundlich gegrüßt – der dabei die Hosen heruntergelassen hatte.









Ein unbekannter Mann ist am Samstagmorgen im Bereich des Mittleren Schlossgartens bei den dortigen Schachbrettern als Exhibitionist in Erscheinung getreten – und das in durchaus ungewöhnlicher Form. Der Unbekannte grüßte gegen 8.45 Uhr freundlich einen 25-Jährigen – und manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil. Der Geschädigte verließ den Schlossgarten schnellstmöglich und informierte die Polizei, die aber niemanden mehr antraf.