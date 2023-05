1 Christian von Berg Anfang Dezember vor seinem Stand mit Schokofrüchten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Für Schausteller wie Christian von Berg war 2020 ein Jahr fast ohne Einnahmen und ein einziger Kampf ums wirtschaftliche Überleben. Die Absage des Frühlingsfestes im April war der Beginn einer Lawine von Absagen.









Stuttgart - Das Ende war dem Jahr angemessen. Mal wieder hatte 2020 die Schausteller an der Nase herumgeführt. Gehofft hatten sie, nachgedacht, getüftelt, sich angestrengt, um dann wieder gebremst zu werden. Nach drei Wochen war der Adventszauber schon wieder vorbei, bis 9. Januar hätten die Schausteller eigentlich ihre Buden in der Stuttgarter Innenstadt aufbauen dürfen, doch am 16. Dezember zwang das Coronavirus das öffentliche Leben wieder in die Knie. Auch Christian von Berg (42) baute seine Bude wieder ab, mittlerweile liegt sie zerlegt im Lager in Waiblingen, im Winterschlaf.