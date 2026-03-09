Walter Sittler beendet nach über 500 Auftritten seine Erich-Kästner-Abende. Warum der Schauspieler gerade jetzt aufhört und welche Pläne er für die Zukunft hat.
Mehr als 500 Mal stand Walter Sittler als Erich Kästner auf der Bühne. „Als ich ein kleiner Junge war“, ein nach Kästners autobiografischem Roman inszenierter Monolog für einen Schauspieler und sechs Musiker, feierte 2006 in Dresden Premiere. Nun setzt er mit zwei letzten Vorstellungen der musikalisch-literarischen Revue „Gestatten, Kästner!“ einen Schlusspunkt hinter das Kapitel Kästner; neben dem Orchester Die Sextanten ist am 18. und 19. März in der Schwabenlandhalle Sittlers Tochter Lea als Chanson-Sängerin mit dabei.