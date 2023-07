1 Wenn die S-Bahnen mehr Passagiere aufnehmen sollen, braucht es neue Strecken. Foto: dpa//Sven Hoppe

Gutachten im Auftrag der Grünen ermittelt wichtige Weichenstellungen für neuen Verkehrsvertrag. Bei den Planungen drängt die Zeit.









Bis spätestens 2027 muss in der Region Stuttgart die Ausschreibung für einen neuen S-Bahn-Vertrag erfolgen. Die EU-weite Vergabe für den dann ab 2032 geltenden Verkehrsvertrag soll schon 2028 abgeschlossen sein. Wenig Zeit für eine so wichtige Weichenstellung. Die Grünen-Fraktion in der Regionalversammlung des Verbands der Region Stuttgart hat deshalb jetzt von Verkehrsexperten in einem Gutachten untersuchen lassen, wie die „Zukunft der S-Bahn Stuttgart“ aussehen könnte.