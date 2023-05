Ozapft isch! Eigentlich hätte Stuttgarts OB Fritz Kuhn diesen Freitag das 175. Cannstatter Volksfest eröffnet. Doch der Wasen bleibt leer. Das erste Mal seit 70 Jahren. Und nun? In Stuttgart gibt es den ein oder anderen Fassanstich, den Plan für ein Volksfest light kassierte das Land.









Stuttgart - Weiter weg ging’s nicht. Bis Schillig an der Nordsee. Ins Seebad in Niedersachsen ist der Stuttgarter Enrico Becker gefahren, um sein Riesenrad aufzustellen. Letzte Ausfahrt Friesland. Und letzte Rettung. Denn endlich kam wieder Geld in die Kasse. Monatelang hatte Becker keine Einnahmen. Dass er die Wangerland Touristik überzeugen konnte, sein Riesenrad aufstellen zu dürfen, „hat uns eine Atempause verschafft“. Seine Kosten hat er zwar reduziert, so gut es ging, aber die Leasingraten für seine zwei Riesenräder „muss ich in voller Höhe leisten“ – 25 000 Euro im Monat.