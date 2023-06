1 Nun auch im Gault Millau vertreten: Shintaro Suzuki vom Restaurant Kicho Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die Speisemeisterei ist auch in der neuen Ausgabe des Gault Millaus das Stuttgarter Spitzenlokal. In dem Restaurantführer sind nun 18 Adressen in der Landeshauptstadt unter die Haube gekommen, zwei mehr als vor einem Jahr.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zwei Stuttgarter Lokale dürfen sich über den Aufstieg in den Gault Millau freuen: In der neuen Ausgaben sind auch das Restaurant im Künstlerhaus sowie das Kicho vertreten. Beide wurden mit einer roten Haube bewertet. Sie steht für die Note „sehr empfehlenswert“. Insgesamt haben es 18 Adressen aus Stuttgart unter die Hauben in dem Restaurantführer geschafft, das sind zwei mehr als im vergangenen Jahr. Als bestes Restaurant gilt im Gault Millau weiterhin die Speisemeisterei. Stefan Gschwendtner hat für seine Kochkunst drei rote Hauben erhalten, was „höchste Kreativität und Qualität, bestmögliche Zubereitung“ bedeutet. Zu den Aufsteigern zählen das 5 und das Hegel Eins, die von zwei roten auf drei schwarze Hauben angehoben wurden. Das Hegel Eins war erst vergangenes Jahr in den Führer aufgenommen worden.