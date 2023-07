1 Bei schönem Wetter immer voll: die Alte Kanzlei. Aber wie es in den Wintermonaten wird, weiß keiner. Foto: Lichtgut Foto:

Die Kosten explodieren zwar, aber die Umsätze sind noch nicht gesunken. In den Stuttgarter Restaurants wird wenig gejammert und mehr nach Lösungen gesucht. Allerdings weiß auch niemand, was auf die Branche zukommt.









Dennis Shipley kann dem letzten Lockdown doch noch etwas Gutes abgewinnen: Er hat die Zeit damals genutzt, um die Alte Kanzlei auf LED-Beleuchtung umzurüsten. „Das ist jetzt super“, sagt der Geschäftsführer des Stuttgarter Restaurants. „Ein Unternehmer sollte etwas unternehmen“, findet er – und das heißt in der aktuellen Lage „Energie sparen, wo es nur geht“. Jammern will der Wirt nicht, auch wenn laut einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) zwei Drittel der Betriebe wegen explodierender Kosten und sinkender Umsätze erneut um ihre Existenz bangen. In Stuttgart sind die Restaurants noch gut besucht. „Aber es herrscht viel Unsicherheit“, sagt Axel Heldmann vom Hotel und Restaurant Zauberlehrling.