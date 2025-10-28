Stuttgarter Rekord-Kellermeister: Württemberger Rotweinse sammeln kräftig Preise ein

Das Anbaugebiet Württemberg hat beim Deutschen Rotweinpreis kräftig abgesahnt. Jürgen Off von der Weinmanufaktur Stuttgart hat seinen siebten Sieg eingeheimst.
Beim Deutschne Rotweinpreis holt sich das Angebaut Württemberg dieses Jahr gleich fünf Siege – so viele wie noch nie. Acht weitere Weine landen auf den Plätzen zwei und drei in den zehn Kategorien des bundesweiten Wettbewerbs. Mit einem Rotweinpreis ist Jürgen Off als Kellermeister bei der Weinmanufaktur Stuttgart eingestiegen, dieses Jahr hat sein Merlot vom Untertürkheimer Altenberg Merlot (drei Sterne) aus dem Jahrgang 2023 gewonnen. Der 62-Jährige wurde auch längst zum Roten Riesen erklärt. Ob er das Erfolgsgeheimnis eines Württemberger Rekord-Kellermeisters verrät?