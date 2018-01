Stuttgarter Reisemesse Besucherrekord bei der CMT

Von red/dpa 21. Januar 2018 - 16:45 Uhr

Die CMT erfreut sich größter Beliebtheit. Foto: dpa

Rund 265 000 Besucher haben die Stuttgarter Reisemesse CMT in diesem Jahr besucht – und damit einen Besucherrekord aufgestellt.

Stuttgart - Zu ihrem 50. Geburtstag hat die Stuttgarter Reisemesse CMT in diesem Jahr so viele Besucher angelockt wie nie zuvor. Rund 265 000 wurden gezählt, 30 000 mehr als im Vorjahr, wie ein Sprecher sagte. Der Sonntag war der neunte und letzte Tag der CMT.

Fast 2200 Aussteller aus 100 Ländern haben sich seit dem vergangenen Wochenende auf rund 120 000 Quadratmetern auf dem Messegelände am Stuttgarter Flughafen präsentiert. Mit der neugebauten Halle 10 stand in diesem Jahr eine komplette Halle mehr zur Verfügung als im Vorjahr, als gut 2050 und 235 000 Besucher gezählt worden waren.

Gut 67 Millionen Euro hat die Messe in die neue Halle 10 investiert, die nach zwei Jahren Bauzeit mit der CMT ihre Premiere feierte. Parallel zu den „Fahrrad- und Erlebnis-Reisen“ am Auftaktwochenende gab es dort in diesem Jahr erstmals die Sonderschau „Thermik“, die sich mit Themen rund ums Gleitschirm- und Drachenfliegen befasste. Zum Abschluss an diesem Wochenende lag der Schwerpunkt auf Golf- und Wellness- sowie auf Schiffsreisen.