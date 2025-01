Stuttgarter Reaktionen auf US-Bischöfin Budde: „In mutiger Weise zu einem Vorbild geworden“

1 Bischöfin Mariann Edgar Budde beim Gottesdienst in der Washington National Cathedral. Foto: dpa/Evan Vucci

Die Predigt von Bischöfin Mariann Edgar Budde bei einem Gottesdienst in Washington, in der sie US-Präsident Donald Trump in aller Deutlichkeit bat, barmherzig zu sein, hat aufhorchen lassen. Auch in Stuttgarter Kirchen.











Link kopiert



Was für ein Kontrast: Einen Tag nach seiner von viel religiösem Pathos begleiteten Amtseinführung sah sich US-Präsident Donald Trump mit einer christlichen Stimme konfrontiert, die um Barmherzigkeit bat für Menschen, die in den USA von Abschiebung bedroht sind oder dort nun aus anderen Gründen in Angst leben. Über die Predigt von Bischöfin Mariann Edgar Budde bei einem interreligiösen Dankgottesdienst in der Nationalkathedrale in Washington wird intensiv diskutiert. Trump forderte inzwischen eine „Entschuldigung“ nannte die Bischöfin, die der amerikanischen Episkopalkirche angehört, eine radikale linke „Trump-Hasserin“.