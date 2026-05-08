Stuttgarter Rathaus: Jugendräte kämpfen für ihre Rechte - mit Erfolg

Die Amtszeit des Gremiums wird voraussichtlich einmalig auf drei Jahre verlängert. Warum das den jungen, politisch interessierten Menschen wichtig ist.
Eigentlich sollte der Gemeinderat am Donnerstag über die Jugendratswahl 2027 und die Freigabe der dafür erforderlichen finanziellen Mittel entscheiden. Doch die Vorlage wurde kurzfristig abgesetzt. Schon im Jugendhilfeausschuss war deutlich geworden, dass der Jugendrat mit den Vorschlägen der Verwaltung nicht einig ist und sich nicht ausreichend gesehen und gehört fühlt. Dabei ging es um zwei Punkte.