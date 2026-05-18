Stuttgarter Rathaus: Bürgernähe im Losverfahren – so lief der Sprechtag von OB Frank Nopper

OB Frank Nopper hatte zwölf Stunden Austausch „auf Augenhöhe“ angekündigt. Bei der Premiere kamen aber nur 30 Gesprächstermine zustande. Die Stadt zieht dennoch ein positives Fazit.
Mit großem Pathos hatte die Stadt Stuttgart im April das neue Dialogformat angekündigt: Oberbürgermeister Frank Nopper wolle an drei Samstagen „von neun bis neun“ Bürger empfangen, zuhören, lernen und die Verwaltung bürgernäher machen. „Man erfährt, wo den Menschen im Alltag der Schuh drückt“, wurde der Rathauschef in der Pressemitteilung zitiert. Er lege großen Wert darauf, dass die Anliegen der Bürger gehört, verstanden und ernstgenommen würden. Zwölf Stunden direkter Austausch auf Augenhöhe – so lautete das Versprechen.