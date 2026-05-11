Stuttgarter Prüfkonzern: Dekra ruft mobile TÜV-Station für Spaniens Landwirte ins Leben

Der Stuttgarter Konzern Dekra steigt in Spanien groß ins Geschäft mit Fahrzeugprüfungen ein. Das ist nur ein Teil einer langjährigen Expansionsstrategie des Unternehmens.
Der Stuttgarter Prüfkonzern Dekra übernimmt in Spanien für 25 Jahre die Fahrzeugprüfungen in der Region Extremadura. Der Schritt ist Teil einer größeren Expansionsstrategie. Erst 2022 trat Dekra in den spanischen Markt ein, zunächst mit einzelnen Standorten im Raum Madrid. Seither wächst das Netz schrittweise. Mit der neuen Lizenz in Extremadura - einer Region mit rund einer Million Einwohnern - dürfte sich das Geschäft im Land deutlich ausweiten.