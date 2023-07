1 Tatort Tilsiter Straße, Sindelfingen, Juli 1995: Auf was haben die Zeugen geachtet? Foto: Simone Ruchay/Archiv

Der Prozess im Stuttgarter Landgericht um eine Bluttat vor 25 Jahren zeigt, was Zeugen sehen – oder auch nicht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wer in der Mordnacht vor 25 Jahren in derselben Situation wen oder was gesehen hat – beim Prozess um den gewaltsamen Tod der Stuttgarterin Brigitta J. am 14. Juli 1995 gibt es darauf spannende Antworten. Am Mittwoch lässt sich erahnen, warum die Kripo bei ihren Ermittlungen offenbar 25 Jahre im Nebel stocherte. Die Zeugen liefern widersprüchliche Beschreibungen, zwei verschiedene Tatfahrzeuge. Den heute 70-jährigen Angeklagten haben die Ermittler jedenfalls als möglichen Tatverdächtigen völlig übersehen.