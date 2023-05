1 Der Markt um Pflegekräfte ist umkämpft – das nutzen auch Betrüger aus. Foto: picture alliance/dpa/Tom Weller

Eine Vermittlungsfirma für Pflegekräfte hat Millionen mit Corona-Kurzarbeitergeld und Schwarzarbeit abgezockt. Vor Gericht gab es nun hierfür die Quittung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Der hart umkämpfte Markt um Pflegekräfte in Krankenhäusern und Seniorenheimen hat ein schwarzes Schaf weniger: Die 11. Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts hat die Köpfe einer Zeitarbeitsfirma für medizinisches Pflegepersonal zu hohen Haftstrafen verurteilt. Das 46 und 28 Jahre alte Paar hatte für die Mitarbeiter der Leihfirma unter anderem Corona-Kurzarbeitergeld in Höhe von 1,66 Millionen Euro kassiert. Kurzarbeit in der Pflege – das musste irgendwann auffallen.