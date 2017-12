Stuttgarter Produzent Benjamin Sahler „Auch Musicals gehören subventioniert“

Von 20. Dezember 2017 - 13:37 Uhr

Benjamin Sahler, dessen Musicalproduktionsfirma Big Dimension ihren Sitz in Stuttgart hat, ist der neue Direktor des Festspielhauses Füssen. Foto: Big Dimension

Musicals sind Kultur, sagt Benjamin Sahler, der Direktor des Festspielhauses Füssen, sie gehörten deshalb subventioniert. Die Stadt Neunkirchen im Saarland fördert seine Show „Die Päpstin“, die der Stuttgarter Regisseur bald in seine Heimatstadt bringt.

Stuttgart - Mit den Musicalstars Uwe Kröger und Jan Amman sowie der früheren RTL-Bachelorette Anna Hofbauer wird das Historiendrama „Die Päpstin“ vom 2. bis 5. März sechsmal im Theaterhaus aufgeführt. Produzent und Regisseur ist der Stuttgarter Benjamin Sahler, der in Füssen „Ludwig 2“ zurück auf die Bühne gebracht hat.

Herr Sahler, Sie bezeichnen sich als „Erfinder des demokratischen Theaters“. Sind Sie als Chef ein Softie? Oder ein Teamplayer, der sich nicht über andere stellen will?

Keine Frage, ich bin ein Teamplayer. Ich habe meinen Führungsstil mal mit diesen Worten bei einer Probe beschrieben. Was ich damit meine ist, dass es immer noch Regisseure gibt, die patriarchalisch geprägt sind, etwa an manchen großen Opern- oder Theaterhäusern. Zu denen zähle ich nicht. Für meine Arbeit ist es wichtig, Künstlern ein Mitspracherecht einzuräumen. Sie sollen sich wohl fühlen in ihrer Rolle. Jeder kann und soll sich und seine Individualität einbringen.

Und alle entscheiden mit?

Natürlich funktioniert ein demokratisches Theater nur, wenn es einen gibt, der das Sagen hat, sollte man sich nicht einig werden.

In Füssen, scheint es, machen Sie das Unmögliche möglich. Nach diversen Insolvenzen geht es mit Ihnen voran. Hat das was damit zu tun, dass Sie a Schwoab send, der schaffa ko?

Das kann ich nicht sagen, ob das mit meiner Herkunft zu tun hat. Eines aber weiß ich sicher. Von Anfang an haben mich „Ludwig 2“ und das Theater am Forggensee fasziniert. Für mich bilden das Musical, das Festspielhaus und der Ort eine einmalige Einheit, die ein singuläres Erlebnis garantiert. So etwas gibt es sonst nirgends. Das ist für mich Magie. In Füssen, nahe Schloss Neuschwanstein, können wir etwas Sinnliches, Einmaliges, eben ein Gesamtkunstwerk schaffen.

Funktioniert das?

Das haben wir 2016 und 2017 bewiesen. Es kommt an beim Publikum. Für mich gibt es noch etwas, das den Erfolg in Füssen ausmacht. Ich war von Anfang an davon überzeugt, dass aus meiner Vision Wirklichkeit werden kann. Wenn Sie selbst zu 100 Prozent und mehr überzeugt sind, können Sie auch andere überzeugen und mitreißen. Daran habe ich geglaubt und glaube weiter daran.

Sie leben abwechselnd in Füssen und in Stuttgart. Wo gefällt es Ihnen besser?

In Füssen ist die Natur ganz wunderbar, die Seen, die Schlösser, die Berge und natürlich das schönste Theater Europas mit dem tollsten Musical. In Stuttgart schätze ich die kulturelle Vielfalt, von der Kammeroper bis zum Staatstheater mit Weltrang, die Museen und die Einkaufsmöglichkeiten. Füssen ist ja nicht Flensburg und nur zwei Stunden von Stuttgart entfernt, so dass ich das Beste aus beiden Städten genießen kann.

Im März bringen Sie „Die Päpstin“ mit Starbesetzung ins Theaterhaus. Ist Stuttgart mit zwei Musicalhäusern unterversorgt und braucht eine weitere aufwendige Produktion?

Wir verfolgen ja einen anderen Ansatz. Unser Unternehmen hat zwar seinen Sitz in Stuttgart und wir machen viel in Füssen. In Stuttgart gastieren wir für sechs Vorstellungen, wir sind hier nicht auf lange Sicht. Ich bin überzeugt, dass unsere Produktion eine perfekte Ergänzung für den Musicalstandort Stuttgart ist. Es geht uns in erster Linie auch nicht um ein weiteres Entertainment. Wir bringen ein Handlungsmusical mit einer Botschaft, die Show steht da nicht so sehr im Vordergrund, auch wenn wir bewegende und mitreißende Bilder inszenieren werden.

Bei der „Päpstin“ haben Sie das Glück, dass die musicalverrückte Stadt Neunkirchen im Saarland die Inszenierung fördert. Dort findet die Premiere am 21. Dezember statt. Was kann Stuttgart von Neunkirchen lernen?

Neunkirchen ist ein leuchtendes Beispiel. Zur Vielfalt der Musicallandschaft tragen heute eben viele kleinere und mittlere Städte bei. Die allermeisten Stadttheater haben ja längst Musicals auf dem Spielplan, denken Sie an Pforzheim oder Ulm, und die werden subventioniert. In den Metropolen mit den großen Staatstheatern werden dagegen kaum Musicals gespielt.

Gehören Musicals subventioniert?

Es ist in der Tat schwierig und wird immer schwieriger, wirtschaftlich ohne Subventionen zu bestehen, eben im Wettbewerb mit stark subventionierten Theatern. Im Kern denke ich, dass Kultur vom Staat gefördert werden muss, und Musicals sind Kultur.

Was fasziniert Sie an dem Stoff der „Päpstin“ – außer, dass die Rechte dafür erschwinglicher sind als Disney-Musicals?

Mich faszinieren Stoffe mit Menschen, die eine Überzeugung haben, egal ob bei „Ludwig 2“ oder der „Päpstin“, und die ihren Weg gehen. Das sind starke Themen, starke Geschichten, die Spannung, Leidenschaft und Werte miteinander verbinden. Glaube ist für mich ein interessantes Thema, vor allem die Auseinandersetzung mit Religion und mit dem Missbrauch von Glauben.

Wie beurteilen Sie die deutsche Musicallandschaft, nachdem der Holländer Joop van den Ende seine Stage Entertainment an Finanzinvestoren aus Luxemburg verkauft hat?

Als Privatunternehmer wird es immer schwieriger, finanziell zu überleben. Van den Ende war ein Mäzen, der fehlt. Es bleibt eine Herausforderung, mit Kultur Geld zu verdienen, ohne finanzielle Zuschüsse.

Als junger Mensch in Stuttgart haben Sie „Miss Saigon“ vor mehr als 20 Jahren mit Uwe Kröger in der Hauptrolle besucht. Jetzt ist er Ihr Star bei der „Päpstin“. Wie hat er sich in den vielen Jahren verändert – und Sie sich?

Uwe ist mein Idol, daraus habe ich nie ein Hehl gemacht, seit ich ihn auf der Musicalbühne gesehen habe. Er hat mich einfach zutiefst beeindruckt mit seiner Kunst. Für mich ist und bleibt er einer der ganz großen Musicaldarsteller, auch international. Natürlich bin ich überglücklich, dass ich heute, mehr als 20 Jahre später, mit ihm arbeiten darf. Er war ja schon als Dr. Gudden in Füssen mit dabei und steht in Neunkirchen und Stuttgart auf der Bühne. Wie wir uns beide verändert haben, müssen andere beurteilen. Jedenfalls ist die Arbeit mit ihm großartig.

Ist die Theaterhaus-Bühne nicht ein bisschen klein für ein großes Musical?

Nein, das passt ganz wunderbar. Das Publikum ist ganz nah dran am Geschehen, von jedem Platz aus sieht man gut. Dass hier große Produktionen sehr gut funktionieren, hat ja schon der Erfolg von „Falco“ gezeigt. Das Publikum wird jedenfalls staunen, mit welcher Ausstattung wir kommen.