Stuttgarter Proberaum-Studie: Wo Bands um jeden Quadratmeter kämpfen – Proberaum-Studie zeigt Handlungsbedarf

Vom Post-Punk bis zur Chorsängerin: In Stuttgart geht der Traum vom Proberaum nicht immer in Erfüllung. Eine Studie liefert eine Bestandsaufnahme und Verbesserungsmöglichkeiten.
Wenn’s mit den Proberäumen immer so einfach wäre wie am Open Piano an der U-Bahn Haltestelle Charlottenplatz: runterkommen und losspielen lautet hier die Devise. Ende November war ein kleines Stück weiter oben im Stadtpalais zu erfahren, dass Musikerinnen und Musiker im Prinzip denselben Druck haben wie andere Mieter auch. Orte zum Üben sind schwer zu finden, zu teuer und oft schlecht ausgestattet.