Stuttgarter Proberaum-Studie: Wo Bands um jeden Quadratmeter kämpfen – Proberaum-Studie zeigt Handlungsbedarf

Vom Post-Punk bis zur Chorsängerin: In Stuttgart geht der Traum vom Proberaum nicht immer in Erfüllung. Eine Studie liefert eine Bestandsaufnahme und Verbesserungsmöglichkeiten.

Wenn’s mit den Proberäumen immer so einfach wäre wie am Open Piano an der U-Bahn Haltestelle Charlottenplatz: runterkommen und losspielen lautet hier die Devise. Ende November war ein kleines Stück weiter oben im Stadtpalais zu erfahren, dass Musikerinnen und Musiker im Prinzip denselben Druck haben wie andere Mieter auch. Orte zum Üben sind schwer zu finden, zu teuer und oft schlecht ausgestattet.

Zu diesem Fazit kommt eine Studie, die die Stadt in Kooperation mit dem Pop-Büro in Auftrag gegeben hat. Durchgeführt hat sie das Kölner Büro für Kulturstatistik und dafür in einer ersten Phase 2024 das Raumangebot erhoben; ausgewertet wurden dazu Infos von 160 Vermietern und Anbietern zu mehr als 700 Proberäumen. In einem weiteren Schritt wurden in diesem Jahr der eigentliche Bedarf der Nutzer ermittelt; dazu wurden rund 325 Amateur- und Profimusiker nach ihren Wünschen befragt.

Proberaum im Stuttgarter Wald

Bei einer Veranstaltung im Stadtpalais wurden nun die Bestandsaufnahme sowie der sich daraus ergebende Handlungsbedarf vorgestellt; mit freien Getränken bedankte sich das Kulturamt für Interesse und Teilnahme an der Studie. Musizieren wie die Wahl-Stuttgarterin Sceti, die quasi als Studien-Vorband allein mit ihrer Stimme und elektronischem Gerät hypnotische Synth-Pop-Songs produziert, könnte eine Antwort auf die Raumnot sein. Doch Stuttgart versteht sich als ausgewiesene Musikstadt, wie Kulturamtsleiter Marc Gegenfurtner zur Begrüßung betonte, und in einer solchen muss auch Raum zum Proben finden, wer noch altmodisch mit Instrumenten, in größeren Formationen oder sehr laut musiziert.

Proben im Wald als Lösung? Der Stuttgarter Chor Figure Humaine macht’s vor. Foto: Nicolle Buttler

„Die Kulturverwaltung freut es, dass gerade jetzt, da Zahlen und Fakten nicht unbedingt von Glück künden, die Zahlen dieser Studie dennoch konstruktiv Zukunftsperspektiven geben können“, verwies Marc Gegenfurtner auf die herausfordernde Stuttgarter Haushaltslage. Die könnte sich auch auf Konzeption und Umsetzung einer von der Studie empfohlenen Proberaum-Strategie auswirken, falls eine befristete Stelle im dafür zuständigen Fachbereich wegfallen sollte.

Kaum Proberäume in Stuttgarter Innenstadt

Heiko Rühl, einer der Autoren der Studie, war aus Köln angereist, um die wichtigsten Erkenntnisse vorzustellen. Zu den interessanten Fakten gehört etwa, dass sich Proberäume vor allem außerhalb des Zentrums befinden und sich an einzelnen Standorten bis zu 50 davon ballen können. „Es gibt in den Innenstadtlagen einen erheblichen Nutzungsdruck“, sagt Rühl. Auch in Köln finde man neben dem Dom kein Probenzentrum. In Stuttgart hat sein Büro 714 Proberäume an 331 unterschiedlichen Orten gezählt. „Es ist nicht zu verachten, was an Substanz und Struktur schon da ist“, sagt der Kulturstatistiker.

Wer sich einschlägig informieren will, dem bietet die Studie viel Stoff auf 66 Seiten.

Wie sind die Räume ausgestattet? (Nach Auskunft der Musiker etwa nur 61 Prozent mit Heizung und nicht immer mit WC)

Über welche technischen Details verfügen sie? (Dediziert zum Proben angebotene Räume haben etwa nur zu 23 Prozent eine Beschallung.)

Wer nutzt sie? (37 Prozent der Befragten zum Beispiel teilen ihren Raum mit mehr als fünf Parteien.)

Wie findet man sie? (61 Prozent etwa durch persönliche Kontakte).

Vor allem aber liefert die Bestandsaufnahme als Teil der strategischen Kulturentwicklung in Stuttgart die nötigen Fakten, um weiter zu denken. Von der Sicherung und Erweiterung der bestehenden Infrastruktur bis zur besseren Förderung und Vernetzung gibt die Studie auf fünf Handlungsfeldern erste Impulse.

Proberaumsuche: Was Musiker in Stuttgart erwarten dürfen

Was also dürfen Musikerinnen und Musiker in klammen Zeiten vom Kulturamt erwarten? Vom Fachbereich Musik waren Katharina Löthe, Christin Rasp und Julius Scheuermann ins Stadtpalais gekommen, um Auskunft zu geben. Aus ihrer Sicht kann die Studie etwa dabei helfen, einen Proberaum-Prototyp zu entwickeln, um bei Bauprojekten beratend zu unterstützen. Auch ohne großes Budget ließe sich eine Such- und Buchungs-Plattform aufbauen, um den Bestand transparent und besser nutzbar zu machen. „Da kann man mit einem einmaligen Betrag sehr viel erreichen“, hofft Julius Scheuermann. Förderung von Sanierungen oder Mietkostenzuschüsse sind dagegen wohl eher Zukunftsmusik.

Proberäume sorgen für Lebensqualität in Stuttgart

Unter den Proberaum-Profis, die die Studie zitiert, ist auch Clemens Kullmann. Der Jugendhaus-Geschäftsführer weiß, dass ein fehlender Proberaum Menschen nicht vom Musikmachen abhält. Aber auf die Qualität des Entstehenden habe das Proberaum-Angebot sicherlich Einfluss - und damit auch auf die Lebensqualität in einer Stadt, die stolz auf Stars wie die Fantastischen Vier oder ihre vielen Chöre ist. Proberäume müssten deshalb bei allen auf dem Radar sein, so Kullmann: „Am Ende sind sie ein Puzzleteil hin zu einer urbanen Kultur und einer funktionierenden Stadtgesellschaft.“

Stuttgarter Musikszene zwischen Kult und Kohle

Musikstadt

Von Stuttgart gehen wichtige Impulse aus, heißt es in der Studie: „Musik der Jahrhunderte zählt zu den international wichtigen Playern im Bereich der zeitgenössischen Musik. Die deutsche Rap-Geschichte wurde und wird zu großen Teilen durch bekannte Musiker*innen wie Die Fantastischen Vier, Massive Töne, Freundeskreis und in jüngerer Vergangenheit Cro und RIN geschrieben. Auch die Wiedergeburt des (Post-)Punk prägen Stuttgarter Musiker*innen aus dem Umfeld der Band Die Nerven mit ihrer ganz eigenen Ästhetik.“ Staatsoper, Bachakademie und „eine vielfältige Chorlandschaft“ setzen klassische Akzente.

Mietkosten

Das hat die Studie zur finanziellen Belastung von Musikern herausgefunden: „Hobbymusiker*innen proben in Räumen, für die sie im Durchschnitt eine monatliche Gesamtmiete von etwa 209 Euro bezahlen. Die Hälfte der Räume, die sie nutzen, kostet monatlich sogar nur 120 Euro. Haupt- und nebenberufliche Musiker*innen zahlen deutlich mehr für ihre Räume, nämlich 308 Euro.“