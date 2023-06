„Ich kehre freiwillig in die Armut zurück“

Stuttgarter Priester geht in den Kongo

1 „Diese Leute sind arm“: Holzkohle-Transport in Matadi im Westen der Demokratischen Republik Kongo. Foto: AFP/Junior D. Kannah

Jean Lukombo Makwende, Pfarrvikar der katholischen Gemeinde auf den Fildern, will im Herbst in sein Geburtsland Kongo zurückkehren. Anders als in Degerloch oder Sillenbuch erwartet den promovierten Theologen dort alltägliche Armut.









Herr Lukombo Makwende, warum wollen Sie nach all den Jahren in Baden-Württemberg im Herbst in Ihr Geburtsland, die Demokratische Republik Kongo, zurückkehren?