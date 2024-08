Stuttgarter Popmusiker Luis Ake: Meister des „Horse-Trance“ und der Trash-Ästhetik

1 „Manchmal bin ich der Person Luis Ake nah und weiß intuitiv, was der nächste Schritt sein muss – auch stylingtechnisch. Und manchmal ist das gar nicht so leicht“, so der Musiker. Foto: /Hanna Fasching

Konzeptkunst statt Oberflächlichkeiten – das ist die eine Seite des Stuttgarter Popmusikers Luis Ake. Zur anderen gehört seine ausgeklügelte mediale Inszenierung. Widerspricht sich das?











Im großzügig aufgeknöpften Hemd und mit Retro-Pilotenbrille inszeniert sich Luis Ake auf Social Media beim Panflötespielen oder Pferdereiten. Mit seinen expressiven Bühnenshows und seinem kuriosen Internetauftritt sorgt der Stuttgarter seit 2017 für Faszination in der Musikbranche – und für Fragezeichen beim Publikum. Wer ist der Mann mit dem Porsche-Oldtimer? Meint er das alles ernst? „Wie wenig Einfluss ein Pop-Musiker tatsächlich auf den Kontext hat, in dem seine Musik verstanden werden kann, zeigen die Reaktionen der Hörer*innen auf Akes Erscheinung, Kleidung und Habitus“, schreibt Ake dazu in seinem Essay „Liebe“.