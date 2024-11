Stuttgarter Polizei und SSB: Kontrollaktion der SSB: So viele waren ohne Fahrschein unterwegs

1 Die Stuttgarter Polizei und die SSB kontrollierten in der Nach zum Samstag 8.565 Fahrgäste. (Symbolbild) Foto: Steffen Honzera/Steffen Honzera

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben die Stuttgarter Polizei und die SSB gemeinsam eine Vollkontrolle an mehreren Haltestellen in der Stuttgarter Innenstadt durchgeführt. Dabei waren einige Passagiere ohne gültigen Fahrschein unterwegs.











In Zusammenarbeit mit dem Prüfpersonal der Stuttgarter Straßenbahnen AG und Beamte des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 20.30 Uhr und 03.10 Uhr an mehreren Haltestellen in der Stuttgarter Innenstadt Vollkontrollen durchgeführt.

Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei insgesamt 8.565 Fahrgäste kontrolliert, von denen 571 Personen ohne gültigen Fahrausweis festgestellt und zur Anzeige gebracht wurden. Zwei Fahrgäste widersetzten sich dabei bei der Personalienfeststellung den Polizeibeamten, verletzt wurde dabei niemand.