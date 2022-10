1 Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Freitag kommt es zu einem Unfall, bei dem zwei Fahrer verletzt werden. Weil der Verdacht besteht, dass einer der beiden mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und über eine rote Ampel fuhr, sucht die Polizei nun nach Zeugen.















Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag in Stuttgart-Obertürkheim ereignet hat und bei dem zwei Fahrer – 46 und 60 Jahre alt – leicht verletzt wurden.

Wie die Polizei berichtet, kam der 46-jährige Mercedes-Fahrer gegen 13 Uhr aus Richtung der Otto-Hirsch-Brücken und fuhr in der Hafenbahnstraße in Richtung der Straße In den Stegwiesen. Auf Höhe der Hausnummer 22 kollidierte er mit dem Seat Ibiza des 60-Jährigen, der ihm entgegenkam und in Richtung der Otto-Hirsch-Brücken fuhr. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich anschließend um die beiden Leichtverletzten. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

Es besteht der Verdacht, dass der 46-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und zuvor eine rote Ampel missachtet haben soll. Nun sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 41 00 melden sollen.