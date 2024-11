Der Stadtteil Fasanenhof scheint für Wohnungseinbrecher derzeit besonders interessant zu sein. Die Stuttgarter Polizei vermeldet zwei weitere Fälle, die sich diesmal am Montag zugetragen haben. Erst am Wochenende mussten die Beamten einen Einbruch im Freytagweg aufnehmen.

Am Montag waren unbekannte Täter in der Markus-Schleicher-Straße und am Holteiweg zugange. An der Markus-Schleicher-Straße brachen die Täter die Balkontür zwischen 09.10 Uhr und 18.30 Uhr auf, gelangten so in die Wohnung im Hochparterre und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Tatzeit dürfte zwischen 9.10 und 18.30 Uhr liegen. Am Holteiweg brachen die Täter die Balkontür zwischen 17.30 Uhr und 20.15 Uhr auf, durchwühlten die Räume und ließen etwa 100 Euro Bargeld mitgehen. Die Tatzeit konnte zwischen 17.30 und 20.15 Uhr eingegrenzt werden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.