1 Der Einbrecher hatte ein Fenster aufgehebelt. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Einbrecher will in Sillenbuch in ein Haus einsteigen, wird dabei aber von einem Nachbarn überrascht und angesprochen. Der Unbekannte flüchtet, die Polizei sucht Zeugen.











Ein aufmerksamer Nachbar hat am Sonntagabend wohl einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Clara-Zetkin-Straße in Stuttgart-Sillenbuch vereitelt. Der mutmaßliche Einbrecher konnte entkommen, die Polizei sucht Zeugen.