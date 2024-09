Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

1 Drei der vier Verdächtigen wurden festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Polizisten bemerken in der Nacht zum Freitag, wie vier Personen bei einer Autowerkstatt in Stuttgart-Ost um einen Mercedes herumstehen. Als die Personen auf die Beamten aufmerksam werden, flüchten sie. Drei der vier Verdächtigen kommen nicht weit.











Vier mutmaßliche Einbrecher sollen in der Nacht zum Freitag in der Werderstraße in Stuttgart-Ost in eine Kfz-Werkstatt eingestiegen sein und dort Autoschlüssel gestohlen haben, um Autos zu entwenden. Die Verdächtigen wurden dabei von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Während die Beamten drei Tatverdächtige – zwei 19 und 20 Jahre alte Männer sowie eine 18-jährige Frau – festnehmen konnten, gelang dem vierten Beteiligten die Flucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.